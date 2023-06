Pallmann: Außendienst verstärkt

Mit Philipp Bergmann und Andre Hörsting erweitern gleich zwei neue Fachberater seit 1. Mai 2023 den Außendienst von Pallmann in Westdeutschland.

Philipp Bergmann (links) und Andre Hörsting verstärken seit 1. Mai 2023 als Fachberater den Außendienst von Pallmann in Westdeutschland. - © Pallmann

Philipp Bergmann bringt bereits einige Jahre Erfahrung aus dem Außendienst mit. Zuletzt hat er als Niederlassungsleiter im Kfz-Bereich gearbeitet. Bergmann wird zukünftig für Pallmann-Kunden im Großraum Köln, Bonn und Nordrhein-Westfalen Süd erster Ansprechpartner sein und auch hier bei Projekten rund um die Oberflächenveredelung mit Rat und Tat unterstützen.

Andre Hörsting ist gelernter Tischler und Parkettlegermeister. Seine berufliche Laufbahn ist geprägt von der Leidenschaft zu Holz. So bringt er bereits 25 Jahre Erfahrung aus der Holz- und Parkettbranche mit. Als Mitarbeiter in einem Boden- und Parkettleger-Betrieb konnte Hörsting sein Fachwissen im Innen- sowie Außendienst bei der täglichen Arbeit nutzen und stetig ausbauen. Bei Pallmann möchte er seine Leidenschaft für Holz nun weiter mit anderen teilen und die Kunden in Westdeutschland mit seiner langjährigen Expertise unterstützen.