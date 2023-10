Objectflor trauert um Jörg Schütten

Jörg Schütten, seit 2015 Leiter der Anwendungstechnik bei Objectflor, ist am 21. Oktober 2023 in seinem 63. Lebensjahr verstorben.

"Die Bodenbelagsbranche verliert mit dem Tod von Jörg Schütten einen Bodenprofi, der die Branche mit seiner Persönlichkeit und seinem Fachwissen sowie großer Erfahrung und Leidenschaft geprägt hat", so Objectflor in seinem Nachruf. "Dank seiner sympathischen Art war er sowohl bei Kollegen, Kunden als auch Industriepartnern hochgeschätzt. Entsprechend groß ist die Lücke, die er in unserem Unternehmen und in der ganzen Branche hinterlässt."

Objectflor verlöre mit Schütten nicht nur einen Mitarbeiter, sondern einen engagierten Menschen, der jede Begegnung durch seine herzliche und kollegiale Art bereichert hat. "Wir sind über den Verlust sehr traurig und denken in diesen Tagen auch an seine Familie und den großen Freundeskreis. Wir vermissen ihn und seine lebensfrohe Ausstrahlung schon jetzt."