Object Carpet rollt den roten Teppich aus

Kurz vor Beginn des internationalen Filmfestivals Berlinale (15. bis 25. Februar) hat Hersteller Object Carpet gestern am Potsdamer Platz in Berlin schon einmal den roten Teppich ausgerollt.

Kurz vor Beginn der Berlinale in Berlin hat gestern Object Carpet den roten Teppich des Filmfestivals verlegt. - © Radziwill

Bei dem Belag namens Duo-Carpet handelt es sich um einen kreislauffähigen Teppich aus nur zwei Materialien, der vollständig und mehrfach recycelbar ist. Schon in den Vorjahren kam an dieser Stelle NYLTECC von Object Carpet zum Einsatz, dessen recyceltes ECONYL-Garn aus gebrauchten Fischernetzen und Ähnlichem hergestellt ist. Die Neuheit Duo nun ist komplett und ohne großen Materialtrennungs-Aufwand recycelbar. Das Material: Polyester und Polyamid (recyceltes ECONYL-Garn), zwei Materialien, die sich einfach wieder trennen und recyceln lassen. Die in zehnjähriger Entwicklungsarbeit geschaffenen Duo-Teppiche kommen ganz ohne weitere Füllstoffe aus. Der Hersteller aus Denkendorf bei Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 ausschließlich kreislauffähige Teppichböden anzubieten, die aus ein oder zwei Materialien bestehen. In Berlin verweist eine nicht zu übersehende Intarsie mit der Aufschrift „Designed for endless life“ zentral auf dem roten Teppich auf den Aufbau des Produktes; im Inneren des Berlinale Palasts prangt zudem eine weitere Intarsie des Herstellers.