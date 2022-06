02.06.2022

nora: Neuer Verkaufsleiter für den Nordosten

Die nora Vertriebsgruppe Deutschland hat einen neuen Verkaufsleiter für den Bereich Nord/Ost: Bastian Heinzig übernimmt die Aufgabe zum 1. Juni.

Bastian Heinzig ist bei nora neuer Verkaufsleiter Nord/Ost. - © nora, Elmar Witt

Heinzig (43) hatte nach seiner Ausbildung als Pilot zunächst einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet, bevor er 2013 die Branche wechselte und in leitender Position bei zwei Unternehmen aus der Hebetechnik-Industrie tätig war. 2019 kam Heinzig zur nora. Sein Team besteht aus neun Bezirksleitern und einem Marktsegment-Manager. Außerdem wird er von mehreren Mitarbeitenden aus Projektkoordination und Kundenbetreuung im Innendienst unterstützt. Der Dienstsitz des neuen Verkaufsleiters ist weiterhin am Steinhuder Meer bei Hannover. Für das ehemalige Gebiet von Bastian Heinzig, den Raum Hannover, wird ein Nachfolger als Bezirksleiter gesucht. Verkaufsleiter für Westdeutschland bleibt Ulrich Mohr, die Regionen Süddeutschland und Schweiz werden weiterhin von Thomas Zimmermann geleitet.