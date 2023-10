Nora: Neuer Verkaufsleiter für Nord/Ost

Die nora Vertriebsgruppe Deutschland hat einen neuen Verkaufsleiter für den Bereich Nord/Ost: Maximilian Cramer hat zum 1. Oktober die Nachfolge von Bastian Heinzig angetreten.

Maximilian Cramer leitet den nora-Vertrieb Nord/Ost. - © nora

„Mit seiner fundierten Branchen-kenntnis und seiner Begeisterung für den Vertrieb wird Maximilian Cramer in einem aktuell angespannten Marktumfeld wertvolle Impulse für das Wachstum in unseren Marktsegmenten setzen“, ist Bettina Haffelder, Vice President DACH nora überzeugt. Bastian Heinzig wechselte Mitte des Jahres als Verkaufsleiter für Westdeutschland an den Produktionsstandort in Weinheim.

Cramer war nach seiner kaufmännischen Ausbildung und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften (B.SC.) mehrere Jahre als Key Account Manager, zuletzt in Leitungsfunktion, bei einem Großhandelsunternehmen für das Maler-, Bodenleger- und Stuckateurhandwerk sowie bei einem Bodenbelagshersteller tätig. Zuletzt arbeitete der gebürtige Hamburger in seiner Heimatstadt als Standortleiter Technischer Service für einen europaweit tätigen Immobilien-konzern.

Die Verkaufsregionen Süddeutschland und Schweiz werden weiterhin von Thomas Zimmermann geleitet, Stefan Kaltenböck ist nach wie vor für den österreichischen Markt verantwortlich.