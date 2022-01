18.01.2022

Neues Markenbild für Uzin Utz Familie

Zum 111-Jahre-Jubiläum startet Uzin Utz mit neuem Erscheinungsbild. Klar designte Farben und Formen sollen die sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und Pajarito künftig näher unter der Dachmarke zusammenbringen.

Alle sechs markenspezifische Farben und Formen laufen im neuen Keyvisual von „The Art of Floor Systems" zusammen. - © Uzin Utz Group

Der Wiedererkennungswert von Uzin Utz soll durch ein neues Erscheinungsbild gestärkt werden. Unter dem Kampagnenmotto „The Art of Floor Systems“ entwickelte das Unternehmen ein Corporate Design für alle sechs Marken: Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und Pajarito. Die designten "Abstracts", die jeder Marke der Uzin Utz Gruppe zugeordnet sind, leiten sich aus den aktualisierten Markenlogos ab und erscheinen in ihrer signifikanten Form und Farbton auf allen Printunterlagen, Medienauftritten und Verpackungen. So zeigt sich beispielsweise Uzin in charakteristischem Blauton und U-Form, Pallmann mit Kreis in Orange und Codex mit kantiger Diagonale in Grün.

Auch alle Verpackungen umfassen künftig aktualisierte Piktogramme. Ein QR-Code gibt Zugang auf länderspezifische Informationen in zahlreichen Sprachen sowie Anwendervideos. „Wir haben unseren Kunden zugehört und uns überlegt, welche Informationen für den Verarbeiter wichtig sind und welche schon von Weitem für den Transporteur und Lageristen auf einen Blick erkennbar sein sollen“, erläutert Vorstandsmitglied Philipp Utz. Und dennoch werden die bisherigen Verpackungen noch eine Weile im Handel zu sehen sein, denn: „Die neuen Verpackungen gibt es ab Januar 2022. Sie sollen bis Ende 2023 von allen Gesellschaften in allen Ländern, in denen wir tätig sind, eingeführt werden“, so Utz. Laut Unternehmen sollen aufgrund knapper Ressourcen und Nachhaltigkeit zunächst die noch vorhandenen Bestände aufgebraucht werden.