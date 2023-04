Neuer Markenverantwortlicher für Wolff und Pajarito

Mit Wirkung zum 1. April 2023 verantwortet Philipp Neubrand als Markenverantwortlicher die Marken Wolff und Pajarito beim Maschinen- und Werkzeughersteller Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG.

Seit 1. April 2023 verantwortet Philipp Neubrand als Markenverantwortlicher die Marken Wolff und Pajarito. - © Uzin Utz

In dieser neu geschaffenen Position unterstützt Philipp Neubrand den Geschäftsführer bei Uzin Utz Tools, Jürgen Rehmann, und kümmert sich vorrangig um die strategische Weiterentwicklung der Marken Wolff und Pajarito.

In seiner vorherigen Funktion als Vorstandsassistent bei Uzin Utz hat er bereits zukunftsweisende Projekte geleitet und durchgeführt sowie Praxis im Marketing- und Vertriebsressort von Philipp Utz gesammelt. „Seine wertvolle Erfahrung im nationalen und internationalen Projektmanagement und das dadurch entstandene Netzwerk bei Uzin Utz, ebenso wie seine vorangegangenen beruflichen Stationen mit Führungsverantwortung, wird Herr Neubrand nun bei Uzin Utz Tools zum Einsatz bringen. Er erfüllt alle Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Position, um die Weiterentwicklung von Wolff und Pajarito in der Zukunft voranzutreiben und auch international Meilensteine zu setzen“, betont Jürgen Rehmann, Geschäftsführung Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG.