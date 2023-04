Neuer bwd-Podcast mit Bundesinnungsmeister Manfred Weber

Im aktuellen bwd-Talk spricht bwd-Chefredakteur Stefan Heinze mit Bundesinnungsmeister Manfred Weber über die Zukunft der Handwerksinnungen.

Der neue bwd-Talk mit Bundesinnungsmeister Manfred Weber ist online. - © bwd

Manfred Weber ist Parkettlegermeister und Geschäftsführer eines Fußbodenverlegebetriebs in Bonn. Daneben amtiert er als Obermeister der Parkett- und Bodenlegerinnung Köln-Bonn-Aachen und als Bundesinnungsmeister im Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik. In dieser Folge von bwd Talk zeigt Manfred Weber Wege auf, wie es gelingen kann, mit einem attraktiven Leistungsangebot vor allem den Nachwuchs im Handwerk für ein Innungs-Engagement zu gewinnen. Die Bundesinnung Parkett und Fußbodentechnik hat hierzu in jüngster Vergangenheit zahlreiche Initiativen angestoßen, die unter dem Leitmotiv „Die Mitmachinnung“ im Rahmen der Strategie „Innung 4.0“ erste Früchte tragen.

