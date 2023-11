Neue Verstärkung im Wolff Außendienst

Seit dem 1. Oktober 2023 verstärken Danny Oberüber und Robert Meyer das Außendienstteam von Wolff. Während Meyer das Gebiet Nordrhein-Westfalen betreut, ist Oberüber für Berlin und Umgebung zuständig.

Robert Meyer (links) und Danny Oberüber verstärken seit Oktober das Außendienstteam von Wolff. - © Wolff

Danny Oberüber (30) und Robert Meyer (36) sind neu im Außendienstteam von Wolff. Zu ihren Aufgaben gehören der Ausbau und die Pflege der Geschäftsbeziehungen sowohl zum Großhandel als auch zum Handwerk. Ebenso verantworten sie die Vertriebsaktivitäten und die Umsatzentwicklung im jeweiligen Gebiet und fungieren als Ansprechpartner für das bodenlegende Handwerk.

Mit Danny Oberüber und Robert Meyer schließt Wolff die Lücke in den Verkaufsgebieten Nordrhein-Westfalen und Berlin. Beide Kollegen können auf umfangreiche Erfahrungen in der Branche zurückblicken. Oberüber absolvierte zunächst eine Ausbildung im Handwerk, bevor er eine weitere Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann erfolgreich abschließen konnte. Meyer startete ebenfalls mit einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, bevor er sich in verschiedenen Positionen bei einem namhaften Elektrowerkzeug-Hersteller im Vertrieb weiterentwickeln konnte. „Danny Oberüber und Robert Meyer verfügen durch ihren Werdegang in der Branche über wertvolle Erfahrungen, die sie zum Nutzen unserer Kunden und in der Entwicklung unseres Unternehmens einbringen werden. Wir sind überzeugt, mit ihnen die richtige Verstärkung für die Zukunft unseres Wolff-Vertriebsteams gefunden zu haben“, so Mike Rudloff, Verkaufsleiter Wolff Deutschland.