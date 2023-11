Neue Niederlassung der W. & L. Jordan GmbH in Dortmund

Nach Umbau und kompletter Sanierung: In lockerer Atmosphäre wurde am 24. November 2023 mit zahlreichen Gästen die Einweihung des neuen Jordan-Standortes in Dortmund gefeiert.

Rund 250 Gäste kamen am vergangenem Freitag zur Neueröffnung des Standortes von "Joka" nach Dortmund. - © W. & L. Jordan GmbH

Kunden, Industriepartner und regionale Vertreter aus

Politik und Wirtschaft nutzten die Gelegenheit am vergangenen Freitag, den 24.

November, um den "Joka Showroom" zu besuchen, der auch eine Türenausstellung umfasst. Dieser erstreckt sich auf eine Fläche von über 300 m². Zudem sahen sie die neuen Büroräume und das Lager mit einer Fläche von über 2.400 Quadratmetern.

Die 250 Gäste erhielten einen Überblick über das Sortiment des Unternehmens W. & L. Jordan, das hinter der Marke "Joka" steht und zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Türen, Holz, Holzwerkstoffen, Sonnenschutz sowie unter anderem Wohnstoffen in Mitteleuropa gehört.

Ab sofort können Handwerker wie zum Beispiel Bodenleger, Raumausstatter und Schreiner den umfangreichen Showroom für die eigene Beratung nutzen oder ihre Endkunden dort von Jordan-Mitarbeitern beraten lassen.