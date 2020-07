13.07.2020

Neue Joka-Zentrale Bodenbeläge eröffnet

Die W. & L. Jordan GmbH hat im Gewerbepark Kassel-Niederzwehren ihre neue Joka-Zentrale Bodenbeläge in Betrieb genommen.

Die neue "Joka-Zentrale Bodenbeläge" im Gewerbepark Kassel-Niederzwehren ist eröffnet. Von seinem neuen Standort aus beliefert Jordan seine 71 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Polen, Italien... - © W. & L. Jordan GmbH

Das Familienunternehmen vereint damit ein hochmodernes Zentrallager mit Bearbeitungszentrum für Bodenbeläge, die lokale Niederlassung Kassel sowie die zentralen Abteilungen Produktmanagement, Unternehmenskommunikation und Marketing unter einem Dach. Von seinem neuen Standort aus beliefert Jordan seine 71 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Polen, Italien und der Schweiz. „Mit der Inbetriebnahme der Joka-Zentrale Bodenbeläge starten wir in ein neues Jordan-Jahrhundert. Der Neubau ist ein Meilenstein und eine wichtige Zukunftsinvestition in die Marke Joka“, sagt Jörg Ludwig Jordan, Geschäftsführer der W. & L. Jordan GmbH, für den bei Planung und Bau der neuen Zentrale das Thema Nachhaltigkeit ein Herzensanliegen war.

Modernes Zentrum für die Zukunft

Auf dem Grundstück sind innerhalb eines Jahres drei miteinander verbundene Lagerhallen mit knapp 20.000 m² und ein modernes Bürogebäude mit 2.600 m² Nutzfläche entstanden. Hier finden sich nicht nur hochautomatisierte Kommissionier- und Teppichschneideanlagen, die Hallen bieten Platz für die Lagerung des gesamten Bodenbelagssortiments bestehend aus Parkett, Laminat, Designboden, Teppichboden, Leisten, Unterlagen und sonstiges Zubehör. In der neuen Joka-Zentrale Bodenbeläge lagern allein 5.000 Rollen und die Hochregale (bis zu 9,5m) verfügen über 13.000 unterschiedlich dimensionierte Palettenstellplätze für verschiedene Bodenbeläge. „Die verkehrsgünstige Lage und die technische Ausstattung machen die neue Zentrale zum idealen Ausgangspunkt für die Versorgung unserer 71 Standorte und den überwiegend im 24-Stunden-Service realisierten Warenfluss zu unseren Handwerkskunden“, betont Thomas Peter, kaufmännischer Geschäftsführer. Außerdem beheimatet der neue Betrieb eine moderne Bürolandschaft, und im Atrium das „Kreativhaus“ samt umfangreicher Musterausstellung, in dem die Kooperationspartner ihre individuelle Ladenausstattung, den Joka-Wohnstore, konfigurieren können. In modern und hell gestalteten Tagungs- und Seminarräumen vermitteln Joka-Experten in Weiterbildungen und Produktschulungen ihr Fachwissen für den Einsatz der modernen und nachhaltigen Produkte. Ferner steht für die am neuen Joka-Zentrum beschäftigten 120 Mitarbeiter sowie Kunden und Gäste ein attraktiv gestaltetes Betriebsrestaurant zur Verfügung.