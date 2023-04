Netzwerk Boden verleiht erstmals „Boden-Projekt 2023“

Gleich vier Gewinner vereint der erstmals auf der Messe Bau in München verliehene Preis zum „Boden-Projekt“ des Jahres. Netzwerk Boden zeichnete damit die beste gemeinschaftliche Leistung rund um den Boden aus.

Ausschlaggebend für die Auswahl der Gewinner sind laut Netzwerk Boden anspruchsvolle technische, handwerkliche und architektonische Details eines Projekts sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit von Netzwerk Boden-Mitgliedern und Industriepartnern. Aus den eingereichten Bewerbungen wählte die Jury den Neubau eines Pharmaunternehmens als Labor- und Verwaltungsgebäude in Marburg aus, an dem vier Netzwerk Boden-Partner aus den Bereichen Fußbodentechnik, Bodenbelag und Bauchemie mitwirkten. Die Ansprüche an die Böden wurden mit vier Partnern gelöst: Fußbodentechnik Trommershäuser & Fus, Forbo Flooring mit Vinylböden für die Laborbereiche, Object Carpet mit Akustik-Fliesen in Büroräumen und Uzin Utz mit den passenden Werkstoffen für Untergrundaufbau und Verlegung. „Mit unserem Preis möchten wir auch künftig die Leistung aller Akteure eines Bodenprojekts betonen“, sagt Norbert Rennert, Beirat von Netzwerk Boden.

Teil des prämierten Projektes war die wannenförmige Verlegung mit Vinylbelägen. - © Netzwerk Boden

Das Netzwerk im Vordergrund

Nach eigenen Angaben wurden gezielt umweltfreundliche Produkte in allen Bereichen eingesetzt. Die verwendeten Vinylbeläge werden ressourcenschonend hergestellt und sind zu hundert Prozent recyclingfähig. Die textilen Fliesen sind bereits aus recyceltem Garn gefertigt und das beim Bodenaufbau als ökologische Alternative zu konventionellen Absperrungen mit Epoxidharz- und PU-Systemen eingesetzte "Uzin HydroBlock-System" verringert den CO²-Fußabdruck des Projektes. Laut Jury demonstrierte das Neubauprojekt den Netzwerkgedanken aus Sicht der handwerklichen Ausführung zusammen mit Produkten der Industriepartner.

Auf 11.000 m² Laborfläche wurde der Belag "Forbo Colorex" wannenförmig verlegt und zudem 1.000 Treppenstufen verkleidet. In den modernen Büroräumen wurden die gemusterten Teppichfliesen "Newcon Welltex Akustik" von Object Carpet mit emissionsarmen Klebstoffen von Uzin verlegt. Alle Bestandteile des Bodenprojekts trügen zu einer ökologischen Umsetzung des Neubaus bei. Trommershäuser & Fus sind Spezialisten im Bereich Reinraum- und Laborflächen. Mittels spezieller Verlegetechniken lassen sich Innen- und Außenecken sowie Wände mit geeigneten Bodenbelägen ausstatten. „Ein Reinraum hat die Funktion, die Partikelkonzentration in der Luft gering zu halten“, erklärt Andre Trommershäuser. Der gewählte High-Tech-Vinylboden erfüllt diese Ansprüche und entspricht durch eine antimikrobielle, kompakte und porenfreie Oberfläche auch hohen Hygieneanforderungen. Bodenbelag, Verlegung, technisches und gestalterisches Knowhow – das prämierte Projekt soll zeigen, wie sich Synergien aus dem Netzwerk nutzen lassen.