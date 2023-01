Nachruf für Harald Cleven

Harald Cleven, ehemaliger Schatzmeister und Vorstandmitglied bei Heimtex ist verstorben. Er starb am 30.12.2022 im Alter von 72 Jahren.

Harald Cleven (ehemaliger Geschäftsführer von Longlife Teppichboden Berndt Cleven) wurde 2010 als Schatzmeister in den Heimtex-Vorstand berufen und füllte das Amt bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2021 mit Engagement und Leidenschaft aus. Gerade in schwierigen Jahren des Verbandes, die mit Umbrüchen im Vorstand verbunden waren, stellte Cleven dem Verband konstant verlässlich zur Seite. Durch seine persönliche und empathische Art wurde er sowohl im Vorstand als auch im Verbandsteam sehr geschätzt. Laut dem Nachruf seitens Heimtex verstarb Harald Cleven am 30.12.2022 nach kurzer, schwerer Krankheit. "Mit Harald Cleven verliert der Verband einen ganz besonderen Menschen, unsere Gedanken sind bei der Familie", schreibt der Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.