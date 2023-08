Murexin verstärkt Kundenservice im Segment Parkett- und Klebetechnik

Seit Anfang des Jahres hat die Anwendungstechnik bei Murexin Verstärkung: Björn Beck (45) ist im Bereich Parkett- und Klebetechnik zusätzlicher Ansprechpartner für Verarbeiter und Industriekunden.

Björn Beck ist neuer Anwendungstechniker bei Murexin im Bereich Parkett- und Klebetechnik. - © Murexin

Björn Beck ist gelernter Schreiner und Parkettlegermeister und war im Rahmen seiner Selbständigkeit selbst Kunde von Murexin. „Ich arbeite seit 2011 mit den Produkten von Murexin und habe dabei den Systemgedanken zu schätzen gelernt. Darüber hinaus hat mich das Murexin-Vertriebsteam in einem partnerschaftlichen Verhältnis immer hervorragend betreut. Ich kenne das Unternehmen sozusagen in- und auswendig und so war es für mich ein logischer Schritt, das Stellenangebot von Murexin anzunehmen.“