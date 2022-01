20.01.2022

Murexin expandiert in Deutschland

Der österreichische Bauchemieproduzent Murexin startete das Jahr 2022 mit einem neu gegründeten Tochterunternehmen in Mühlheim am Main.

Für ein neues Tochterunternehmen wählte Murexin einen Standort in der Region rund um Frankfurt. So übernahm der Bauchemieproduzent von der Konzernschwester Baumit den Werksstandort Mühlheim am Main. „Durch die konstant guten Zuwächse der letzten Jahre ist Deutschland mittlerweile mit Abstand unser größter Exportmarkt. In den nächsten Jahren wollen wir hier unsere Marktposition noch weiter ausbauen“, sagt Bernhard Mucherl, Geschäftsführer Murexin GmbH.

Laut Unternehmen werden die bestehenden Anlagen in Mühlheim zu einer Pulverproduktion aus- und umgebaut. Geplant ist zudem ein neues Logistik- und Systemlager, um deutschen Kunden einen besseren Sevice bieten zu können. Das bestehende Team am Standort wurde nach eigenen Angaben übernommen und künftig weiter aufgestockt. Darüber hinaus wird auch das deutsche Vertriebsteam der Murexin inkludiert. So umfasst der Sitz in Mühlheim insgesamt 42 Mitarbeiter.

„Der neue Standort mit seiner Nähe zu Frankfurt am Main ist für uns vertriebstechnisch und logistisch ideal. Auch strategisch sehen wir große Vorteile, da wir von dort Gebiete, in denen wir bisher unsere Vertriebsstrategie nur eingeschränkt umsetzen konnten, nun ausweiten werden können“, sagt Günther Kainz, Geschäftsführer Murexin in Deutschland. Laut Kainz werden Lieferungen aus dem Hauptstandort in Wien Neustadt das Produktportfolio ergänzen, etwa durch Nassprodukte oder Pulverprodukte in Kleingebinden.