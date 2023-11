Münzing Chemie GmbH ist neues Mitglied im EPLF

Der Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) freut sich darüber, Münzing Chemie als neues außerordentliches Mitglied begrüßen zu dürfen.

Seit der Gründung vor fast 200 Jahren hat sich Münzing Chemie einen Ruf im Bereich der Spezialadditive erarbeitet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Abstatt, ist weltweit in 40 Ländern vertreten. Gestützt wird es durch einen umfangreichen Stab an Mitarbeitern in Forschung und Entwicklung sowie im technischen Service in Europa, Amerika und Ozeanien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Innovationen und Technologie. „Als ein Unternehmen, dessen Hauptpriorität darin besteht, Innovationen und Nachhaltigkeit im Bausektor und darüber hinaus voranzutreiben, freuen wir uns auf den Dialog mit anderen Laminatbodenexperten. Durch den Wissensaustausch über wichtige Themen können wir unsere gemeinsamen Ziele verfolgen, während unsere Kunden davon gleichzeitig profitieren“, sagt Dr. Michael Münzing, Geschäftsführer und Eigentümer von Münzing Chemie.

Max von Tippelskirch, Präsident des EPLF, freut sich Münzing Chemie als führenden Spezialisten im Bereich Additive im Verband begrüßen zu können. Mit dem Neuzugang verfügt der EPLF nun über 15 ordentliche Mitglieder sowie 26 außerordentliche Mitglieder und elf fördernde Mitglieder.