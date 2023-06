MMFA wächst um zwei Mitglieder

Der Verband für mehrschichtige modulare Bodenbeläge begrüßt OneFlor-Europe und Poli-Eco Tworzywa Sztuczne als neue Mitglieder.

Poli-Eco ist ein internationales Unternehmen, das auf den polnischen, europäischen und östlichen Märkten tätig ist. Die Produkte des Unternehmens werden unter der gemeinsamen Marke "Korner" vertrieben. Dank seines Angebots an PVC-Produkten für den Innenausbau – von Sockelleisten aus geschäumtem und hartem PVC bis hin zu Möbelkanten, PVC-Granulat und Trockenmischungen – ist es dem Unternehmen in den letzten 30 Jahren gelungen, sein Profil als bedeutender europäischer Hersteller aufzubauen. Dies schaffte die Grundlage, um Bodenbeläge in Form von SPC-Paneelen zu produzieren, womit das Unternehmen im Jahr 2022 begann. „Unser neues Mitglied zeigt, dass Traditionen und Innovationen Hand in Hand gehen können – mit 30 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen auch weiterhin Produktlösungen in seinen Laboren“, so der Präsident des MMFA, Jan Dossche (Coretec). „Poli-Eco ist bestrebt, Innovationen im PVC-Sektor voranzutreiben. Dazu zählten im Jahr 2022 die SPC-Paneele. Wir sind davon überzeugt, dass der Austausch mit anderen MMFA-Mitgliedern und die Mitwirkung an den Aktivitäten des Verbands für beide Seiten gewinnbringend sein wird", sagt Dawid Weryszko, CEO von Poli-Eco.

OneFlor-Europe ist ein internationales Unternehmen für luxuriöse Vinylfliesen (LVT) mit Sitz in Courtrai, Belgien. Mit einem internationalen Kundenstamm konzentriert sich die Produktion der Marke auf Bodenbeläge für gewerbliche und private Zwecke, in Zusammenarbeit mit Großhändlern, Einzelhandelsketten, Baumärkten und kommerziellen Projektunternehmen. Seit seiner Gründung 2016 hat OneFlor-Europe sein Angebot um eine Vielzahl von LVT-Produkten erweitert, darunter Dry Back, Click, Loose Lay, Interlocking, Rigid, Woven Vinyl und Zubehör. "Der Anschluss an ein in Belgien ansässiges Unternehmen mit guten logistischen Lösungen bereichert unser Portfolio und bietet viel Potenzial für einen zukunftsorientierten Austausch", erklärte die Geschäftsführerin des MMFA, Feriel Saouli. Hervé Paugain, Direktor von OneFlor-Europe, sagte: "Wir sind immer auf der Suche nach Innovationen und freuen uns, dem MMFA in einer so spannenden Zeit für mehrschichtige modulare Bodenbeläge beizutreten. Wir sind sicher, dass sich der Meinungsaustausch mit gleichgesinnten Mitgliedern als fruchtbar erweisen wird."

Mit dem Beitritt der beiden Unternehmen erhöht sich die Mitgliederzahl des Verbandes MMFA auf 31 ordentliche Mitglieder (Hersteller von MMF-Bodenbelägen oder deren europäische Vertretungen), 30 assoziierte Mitglieder (Zuliefererfirmen) und drei unterstützende Mitglieder (wissenschaftliche Institute).