Milliken: Dirk Boll wird Vertriebsdirektor

Ab dem 8. November 2022 verstärkt Dirk Boll als neuer Sales Director den Vertrieb des US-amerikanischen Herstellers für modulare Design-Bodenbeläge, Milliken, in Deutschland.

Dirk Boll (rechts neben Julien Fanton) wird neuer neuer Vertriebsdirektor bei Milliken. Bild: Milliken - © Milliken

„Mit Dirk Boll haben wir für einen der wichtigsten Wachstumsmärkte für unser Unternehmen eine erfahrene Führungskraft gewinnen können. Gemeinsam mit dem bestehenden Vertriebsteam wird er unsere Pläne für den deutschen Markt voranbringen,“ so Julien Fanton (Vice President und General Manager Milliken Floor Covering EMEAI).

Dass mit Dirk Boll kein Unbekannter in der Branche die Vertriebsleitung von Milliken in Deutschland übernimmt, beweist ein Blick in seine Vita. In den letzten 25 Jahren war er in unterschiedlichen Führungspositionen in der Bodenbelags- und Büromöbelbranche tätig. Als Vertriebschef bei Steelcase und Wini Büromöbel, als Sales- und Marketing Director beim ebenfalls US-amerikanischen Teppichfliesen-Hersteller, als Chief Sales & Marketing Officer beim Liechtensteiner Möbelhersteller IMS Group und als Geschäftsführer der deutschen Dependance des türkischen Büromöbelherstellers Koleksiyon. Mit seinem eigenen Unternehmen boll.Objekt war er als Objekteinrichter tätig, bevor er in den letzten Jahren als Geschäftsführer des Dürener Herstellers Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG tätig war.

Der neue Vertriebschef Dirk Boll wird gemeinsam mit dem etablierten Vertriebsteam in Deutschland, bestehend aus Sigrid Knetsch (Region Mitte), Frank Rune (Region Norden) und Jürgen Otto (Region Süden), in der kommenden Zeit zunächst eine Bestandsaufnahme durchführen. „Ich freue mich auf eine spannende neue Herausforderung in einer mir sehr bekannten Branche“, so Dirk Boll.