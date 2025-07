Messer-Meister: zwei Termine im September

Die Seminarreihe Messer-Meister geht in die nächste Runde. Im Herbst macht die Veranstaltung Station in Köln und in Eisenach.

Die Kunst des Schneidens von Designbelagsintarsien, darum geht es bei den Messer-Meister Seminaren, hier Ende Juni in Bozen. - © Project Floors

Messer-Meister findet als Gemeinschaftsaktion des Designbodenbelagsherstellers Project Floors, von Uzin Utz mit den Marken Uzin, Sigan und Wolff sowie von Unifloor (Jumpax) statt. Inhalt ist die Kunst des Schneidens von Designbelagsintarsien. Die Teilnehmer können eine klassische Intarsie erstellen oder aber mit der handgeführten CNC-Fräse Origin von Shaper ein Motiv einfräsen. Die Teilnahmegebühr beträgt 189 Euro inklusive Materialien und Verpflegung zuzüglich Mehrwertsteuer.

Die nächsten Veranstaltungen finden am 2. September in der Motorwelt in Köln und am 4. September im Automobilmuseum in Eisenach statt. Anmeldungen sind via Mail an marketing@project-floors.com möglich. Je Termin können bis zu zehn Teilnehmer dabei sein.