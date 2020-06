30.06.2020

MeisterWerke sagen Teilnahme an BAU 2021 ab

Die MeisterWerke haben die Teilnahme an der BAU 2021 abgesagt. Es sei nicht abzusehen, wie sich die Corona-Lage weltweit entwickle.

Betroffen von der Absage sind die Marken Meister und Moderna.

Gesundheit und Wohlergehen der Mitarbeiter sowie der Kunden stehen für die MeisterWerke an oberster Stelle, heißt es in einer Mitteilung. Angesichts der Frage, inwiefern ein Messebesuch insbesondere auch der internationalen Kunden überhaupt im gewohnten Umfang gegeben sein kann, beurteilt der Bodenbelagsheretsller aus Rüthen-Meiste die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele, die mit einer Teilnahme an der BAU verknüpft sind, als sehr unsicher.