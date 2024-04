MeisterWerke: Gregor Wallmeier neuer Geschäftsführer

Gregor Wallmeier, seit Mai 2020 kaufmännischer Leiter der MeisterWerke Schulte GmbH, ist mit Wirkung zum 1. April zum Geschäftsführer des Herstellers von Bodenbelägen, Paneelen und Zubehör berufen worden.

Neuer Geschäftsführer bei den MeisterWerken in Rüthen-Meiste: Gregor Wallmeier. Bild: © MeisterWerke

Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Gregor Wallmeier im Bankensektor tätig, zuletzt als Vertriebsdirektor bei der Postbank Firmenkunden AG. „Die MeisterWerke sind wie nahezu alle Unternehmen der Baubranche mit einer herausfordernden Marktsituation konfrontiert“, so Guido Schulte, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens aus Rüthen-Meiste. Gregor Wallmeier habe einen entscheidenden Beitrag geleistet, dass die MeisterWerke trotz dieser widrigen Umstände „weiterhin auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament stehen“, so Schulte weiter, der die unternehmerische Gesamtverantwortung nun gemeinsam mit Wallmeier trägt.