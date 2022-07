01.07.2022

Meistertreffen der Estrichleger 2022 voller Erfolg

Die Bayerische Bauakademie hat erstmals zum Meistertreffen eingeladen: Rund 100 ehemalige Meisterschüler, Dozenten und Prüfer trafen sich am 29.06. und 30.06.2022 in Feuchtwangen.

Rund 100 ehemalige Meisterschüler trafen sich zum Austausch an ihrer Meisterschule in Feuchtwangen. - © Bayerische Baukademie

Sie kamen von nördlich von Kiel bis aus dem südlichsten Allgäu, um sich in ihrer Meisterschule zu treffen und auszutauschen, aktuelle Fachvorträge zu hören und das Netzwerk zu pflegen. Die Bayerische BauAkademie bot hierfür einen exzellenten Rahmen.

Unterstützt wurde das Treffen durch die Aussteller ALUJET, ARDEX, Crak Blocker, Dustcontrol, EstrichTechnik, IMPACTS, Knauf, MC-Bauchemie, Schlüter-Systems, Sopro, UZIN UTZ und VELOSIT.

„Was für eine Freude so viele erfolgreiche Meister wieder zu sehen. Unsere Absolventen sind ihren Weg gegangen und haben Ihre Ideen und viele Träume verwirklicht.“, so Geschäftsführerin Gabriela Gottwald. Aufgrund der begeisterten Rückmeldungen will die Bayerische BauAkademie künftig alle zwei Jahre zu einem Meistertreffen der Estrichleger einladen.