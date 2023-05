Meister: Vertrieb in Österreich wird neu ausgerichtet

Die Meisterwerke strukturieren den Österreich-Vertrieb für die Marke Meister um. Dazu wurde jetzt die neue Tochtergesellschaft MeisterWerke Schulte Austria GmbH i. G. gegründet.

Mario Resch übernimmt die Geschäftsführung der MeisterWerke Schulte Austria GmbH. - © MeisterWerke Schulte GmbH

Um die Marke Meister zukünftig noch präziser auf die Bedürfnisse des österreichischen Marktes auszurichten, werden Kundenbetreuung und Vertrieb ab sofort über das neue Tochterunternehmen MeisterWerke Schulte Austria GmbH i. G. organisiert. Die Gesellschaft wird mit eigenem Meister-Showroom und Büro zentral in Liezen in der Steiermark präsent sein. Geschäftsführer der MeisterWerke Schulte Austria wird Mario Resch.

Der 51-Jährige war in verschiedenen Führungspositionen eines österreichischen Parkettherstellers tätig und verfügt damit über langjährige Erfahrungen im Markt. „Wir freuen uns, dass wir mit Mario Resch einen gestandenen Vertriebsprofi für die Marke Meister in Österreich gewinnen konnten“, erklärt Meisterwerke-Geschäftsführer Ludger Schindler. „Wir sind sicher, unseren Kunden in Österreich damit eine optimale Betreuung bieten zu können und uns auf dem österreichischen Markt zukunftssicher aufzustellen.“