MEGA startet autonomes Einkaufen

Der handwerkseigene Großhändler MEGA eG erweitert sein Angebot um ein digitales Ladenkonzept für autonomes Einkaufen. Unter dem Motto „Das ist Dein Lager“ haben MEGA Mitglieder in Pinneberg seit Oktober den Vorteil, rund um die Uhr einkaufen zu können.

In Pinneberg können MEGA-Mitglieder rund um die Uhr einkaufen. - © MEGA e.G.

Das hybride Konzept bietet eine weitere Schnittstelle zwischen stationärem Handel und E-Commerce. Außerhalb der Öffnungszeiten erhalten Mitglieder der MEGA über einen QR-Code Zutritt zur Niederlassung und können per Selfservice einkaufen (außer an Sonn- und Feiertagen). Der gesamte Kaufvorgang erfolgt auf automatischem und elektronischem Wege. Während der regulären Öffnungszeiten stehen die Fachberater der MEGA weiterhin für individuelle Wünsche und Beratungen vor Ort zur Verfügung.

MEGA24 startete im Mai 2023 als Pilotprojekt am Standort Pinneberg. Die Testphase verlief erfolgreich und seit Oktober 2023 können alle Mitglieder der MEGA, die auf Rechnung einkaufen, den neuen Service nutzen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Barverkäufe per Selfservice möglich sein. Insgesamt soll MEGA24 den Handwerkern mehr Service, Warenverfügbarkeit und Flexibilität bieten – die Materialbeschaffung soll sich besser in den Arbeitsalltag integrieren lassen.