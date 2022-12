MC-Bauchemie: Neue Geschäftsleitung führt Deutschland

Die MC-Bauchemie Gruppe hat eine Geschäftsleitung für die MC-Bauchemie Deutschland eingeführt, die seit September 2022 das deutsche Geschäft der MC mit weitreichenden Verantwortlichkeiten führt und zum 1. Januar 2023 komplett übernimmt.

Die neue Geschäftsleitung der MC-Bauchemie in Deutschland (v.l.n.r.): Roland Schepers, Dr. Christoph Schüle, Anja Spirres, Dirk Bente und Dr. Detlef Wolf. - © MC-Bauchemie, Bottrop

Die MC-Bauchemie Gruppe hat in den zurückliegenden Jahren den Weg der Dezentralisierung und Stärkung der Selbstständigkeit der nationalen Gesellschaften eingeschlagen, um das Leistungsangebot noch stärker an den lokalen Kundenwünschen auszurichten. In diesem Zusammenhang sind auch Anpassungen in der globalen, regionalen und nationalen Organisation vorgenommen worden. Diese mündeten im September 2022 u. a. auch in die Einführung einer Geschäftsleitung für die MC-Bauchemie in Deutschland, die die Verantwortung für das deutsche Geschäft der MC sukzessive übernommen haben.

Anja Spirres (53) leitet den Bereich Infrastructure & Industry. Die Bottroperin ist bereits seit mehr als 30 Jahren für die MC-Bauchemie tätig. Dr. Christoph Schüle (51) leitet den Bereich Concrete Industry. Dirk Bente (59) leitet den Bereich Finance & Accounting. Roland Schepers (63) leitet den Bereich Building Distribution (Baustofffachhandel und DIY). Komplettiert wird die Geschäftsleitung durch Dr. Detlef Wolf (59), der zum 1. September 2022 die Leitung für den Bereich Operations (Produktion, Technik, Logistik, Einkauf) übernommen hat.