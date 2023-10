Markus Manser gewinnt österreichischen Bundeslehrlingswettbewerb

Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Österreichischen Bodenleger setzte sich vergangenen Freitag in Innsbruck Markus Manser aus Vorarlberg gegen ein starkes Teilnehmerfeld durch.

Die Teilnehmer und Sieger des 23. Bundeslehrlingswettbewerbs. - © Heinze

Zum 23. Mal fand am 5. und 6. Oktober in Innsbruck der Bundeslehrlingswettbewerb der Österreichischen Bodenleger statt. Insgesamt traten dabei sechs Teilnehmer und eine Teilnehmerin aus insgesamt sieben Bundesländern an. Zu den Aufgaben zählte das Erstellen einer Linoleumboden- und eine Parkettbodenarbeit. In einem Wettbewerb auf hohem Niveau lagen die Leistungen dicht beieinander. Am Ende konnte Markus Manser, Stipo Fußböden in Bezau, den Sieg für sich verbuchen. Zweiter wurde Nick Hausbeck von der RaumColor GmbH in Kufstein. Den dritten Platz errang Valentin Lengauer von der Schmidt Raumausstattung Linz. Den Sonderpreis der Zeitschrift bwd im Bereich „Fachtheorie“ gewann Fabian Schwab vom Lehrbetrieb Reiböck & Reiböck in Salzburg.