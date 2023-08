Mapei: Wechsel in der Vertriebsleitung Keramik & Baustoffe

Seit dem 01. August 2023 hat Thomas Jaraczewski die Leitung des Vertriebsbereiches Keramik & Baustoffe bei der Mapei GmbH übernommen.

Thomas Jaraczewski (rechts) folgt auf Hans Strauß. - © Mapei

Thomas Jaraczewski ist damit für die Steuerung und Kontrolle sämtlicher Vertriebsaktivitäten im Bereich Keramik & Baustoffe sowie der Produktlinie von Profilpas verantwortlich. Seine Hauptaufgaben werden die Führung des Außendienstes, die Umsatz- und Budgetverantwortung und die strategische Planung sein.

Thomas Jaraczewski folgt auf Hans Strauß, der nach 23 Jahren die Vertriebsleitung auf eigenen Wunsch abgegeben hat und der Mapei GmbH als Key Account Manager weiterhin treu bleiben wird. In seiner neuen Position soll Hans Strauß das Objektgeschäft im Bereich Keramik & Baustoffe sowie Naturstein auf- und ausbauen. Jaraczewski war in den vergangenen 13 Jahren als Vertriebsleiter bei Blanke mit Umsatz- und Ergebnisverantwortung für Deutschland tätig. Er bringt langjährige Berufserfahrung in der Leitung sowie persönlichen und fachlichen Entwicklung von Vertriebsteams mit.