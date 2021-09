16.09.2021

Mapei verstärkt seinen Außendienst in Süddeutschland

Dejan Jelec verstärkt seit September das Mapei Außendienst-Team. - © Mapei

Dejan Jelec verstärkt seit September 2021 als Gebietsleiter Fußbodentechnik & Parkett das Außendienst-Team von Mapei in der Region München und Oberbayern. Der 30-Jährige hat seinen Bachelor of Engineering Innenausbau an der TH Rosenheim abgeschlossen und war zuletzt als Bauleiter im schlüsselfertigen Industriebau bei Goldbeck Süd tätig. Zu Jelecs Hauptaufgaben zählen zählen die Betreuung bestehender Kunden und die Koordination von Bau- und Kundenprojekten vor Ort.