Mapei unterstützt UCI-Radweltmeisterschaften

Zum ersten Mal vereint die Union Cycliste Internationale (UCI) ihre UCI-Weltmeisterschaften für verschiedene Disziplinen in einem Event. Mapei ist offizieller Partner dieses Ereignisses.

Mapei ist offizieller Partner der UCI-Weltmeisterschaften. (Foto von 2022, UCI Road World Championships - Wollongong, New South Wales, Australia) - © Simon Wilkinson/SWpix.com

Mapei ist offizieller Partner der UCI-Weltmeisterschaften, und nutzt diese Gelegenheit die 30-jährige Leidenschaft der Unternehmensinhaber für den Radsport zu feiern. In der Zeit vom 3. bis 13. August 2023 werden die besten Fahrer der Welt in Glasgow und ganz Schottland zusammenkommen, um ihr Talent unter Beweis zu stellen und zu versuchen, das Regenbogentrikot des UCI-Weltmeisters zu gewinnen. Veronica Squinzi, CEO von Mapei, sagt: "Es ist eine Ehre, offizieller Partner der UCI-Weltmeisterschaft zu sein. Unsere Unternehmensgeschichte ist untrennbar mit dem Radsport verbunden. Viele der Werte, die für uns so wichtig sind, stammen aus diesem Sport: Leidenschaft, unermüdlicher Einsatz, die Entschlossenheit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und Teamwork." UCI-Präsident David Lappartient ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Mapei als Unterstützer an Bord zu haben. Das Unternehmen war bereits bei den UCI-Straßenweltmeisterschaften als Hauptpartner dabei.“ Einer der Austragungsorte des Wettbewerbs wird das Sir Chris Hoy Velodrom in der Emirates Arena in Glasgow sein, das für die Commonwealth Games 2014 mit Hilfe von Mapei Produkten gebaut wurde. Um die Partnerschaft zu feiern, wurde zusammen mit Santini ein Gedenktrikot entworfen, welches die ikonischen Würfel des Herstellers mit den UCI-Regenbogenfarben vereint.