Mapei übernimmt Profilhersteller Profilpas

Mapei hat die Profilpas-Gruppe, einen italienischen Hersteller von Profilen für Böden und Wände, übernommen und setzt damit seine Wachstumsstrategie fort.

Hauptsitz des multinationalen Unternehmens Profilpas - © Mapei

Profilpas wurde 1976 von Franco Pasquali in Vigodarzere in der Provinz Padua gegründet. Heute ist Profilpas ein multinationales Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Profilen für Böden und Wände und Installationszubehör spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter.

Die Profilpas-Gruppe produziert in Italien und Polen an ihren beiden Standorten in Cadoneghe und Kutno und verfügt über Vertriebsgesellschaften in Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, der Tschechischen Republik, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Marco Squinzi, CEO von Mapei: „Dank der exklusiven Produktpalette von Profilpas, die technische Profile und Abschlussprofile, Duschrinnen, Abstandshalter und Nivelliersysteme für Böden und Wände umfasst, wird Mapei sein Angebot an Installationsprodukten um zusätzliche Designprodukte erweitern, um Fachleute und Vertriebspartner noch besser bedienen zu können.“

Mit dieser Übernahme kann Mapei seine internationale Präsenz ausbauen. Das Unternehmen ist derzeit mit 100 Tochtergesellschaften in 57 Ländern und 86 Produktionsstätten tätig und beschäftigt insgesamt mehr als 11 000 Mitarbeiter weltweit.