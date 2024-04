Mapei: neues Werk nahe Liverpool

Mapei, Hersteller von chemischen Produkten für die Bauindustrie, hat eine neue Fabrik in Speke bei Liverpool, UK, für Betonzusatzstoffe eröffnet.

Das neue Werk der Mapei Gruppe liegt in Speke in der Nähe von Liverpool und wird Betonzusatzstoffe für den lokalen Markt produzieren. Bild: © Mapei

Der italienische Konzern hat seit Jahresbeginn Eröffnungen und Zukäufe neuer Werke in Dänemark, Kanada, Saudi-Arabien, Italien und Portugal bekanntgegeben. Das neue Mapei Werk in Speke umfasst eine Fläche von 3.200 Quadratmetern, die neben Büros und einem Lager auch Forschungseinrichtungen beherbergt. Mapei UK wurde 1989 in Middlesbrough gegründet und beschäftigt derzeit 360 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält drei Lager in den West Midlands, die Händler in ganz Großbritannien und Irland beliefern.