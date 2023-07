Mapei: Kevin Wiese leitet Region Nord/West

Seit Juli 2023 ist Kevin Wiese als Regionalverkaufsleiter Nord/West im Vertriebsbereich Fußbodentechnik und Parkett bei Mapei Deutschland tätig.

Kevin Wiese ist seit Juli als Regionalverkaufsleiter Nord/West im Bereich Fußbodentechnik und Parkett bei Mapei tätig. - © Mapei Deutschland

Mapei begrüßt mit Kevin Wiese einen neuen Verkaufsleiter in der Region Nord/West. Er wird die direkte Verantwortung für die Leitung und Steuerung der Vertriebsaktivitäten in dem Bereich Fußbodentechnik und Parkett im Vertriebsgebiet übernehmen. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Führung des Teams Nord/West, die Umsatz- und Budgetverantwortung für den Bereich sowie die strategische Planung für das Vertriebsgebiet. Wiese ist ebenso verantwortlich für die Umsetzung der Vertriebsziele in seinem Zuständigkeitsbereich, die Koordination und Umsetzung geeigneter Vertriebsstrategien sowie die Akquisition von Neukunden und die Pflege bestehender Kundenkontakte. Er berichtet in seiner Funktion an den Mapei Vertriebsleiter Florian Korn. Kevin Wiese qualifiziert sich aufgrund seiner langjährigen Vertriebserfahrung.