Mapei: Hauptsponsor beim GAK 1902

Nach dem souveränen Meistertitel in der 2. Liga feiert der Grazer Athletiksport-Klub – GAK – den nächsten Erfolg: Der Bauchemie-Spezialist Mapei wird den Grazer Fußballverein mindestens in den kommenden vier Jahren als Hauptsponsor unterstützen.

Mapei-Geschäftsführer Andreas Wolf (rechts) freut sich mit GAK-Obmann René Ziesler über den neuen Sponsoring-Vertrag. - © GAK 1902

„Bei Mapei ist die Förderung des Sportes seit vielen Jahrzehnten aufgrund der Unternehmenstradition ein besonderes Anliegen. Daher ist es mir eine große Freude, dass Mapei Austria die nächsten Fußballsaisonen in der Bundesliga als Hauptsponsor des GAK auftreten wird und den österreichischen Fußball fördert“, erklärt Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer von Mapei Austria GmbH. Im Sportsponsoring ist der Bauchemie-Spezialist seit über 30 Jahren aktiv und engagiert sich hier neben dem Fußball auch sehr stark im Radsport.

Beim GAK hat Obmann René Ziesler allen Grund zur Freude: „Es war unser Ziel nach dem sportlichen Erfolg auch im wirtschaftlichen Bereich nachzuziehen“, erklärt der Bauunternehmer. „Sie engagieren sich seit Jahrzehnten in großem Ausmaß in Sport und Kultur und sind ein Symbol für erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen, die auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen,“ so Ziesler weiter. Die Sponsorpartnerschaft zwischen Mapei und dem GAK 1902 wurde auf vier Jahre mit Option auf zwei weitere Jahre abgeschlossen.