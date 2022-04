26.04.2022

Loba feiert 100-jähriges Jubiläum

Am 13. April 2022 wurde LOBA, Hersteller von Produkten zur Veredelung und Pflege von Oberflächen, 100 Jahre alt. Unter dem Motto „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ wird das familiengeführte Unternehmen ausgiebig feiern – und zwar zwölf Monate lang.

100-jähriges Jubiläum: Loba im Wandel der Zeit. - © Loba

Das 1922 von Dr. Max Fischer und Wilhelm Hornung unter dem Namen „Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer“ gegründete Unternehmen LOBA will mit vielfältigen Aktionen während des gesamten Jubiläumsjahrs den Kunden, Händlern, Partnern und Mitarbeitern auf der ganzen Welt für ihre Treue und ihr Vertrauen danken. Den Auftakt begeht der international renommierte Chemieproduzent im Kreis seiner Mitarbeiter am Firmensitz in Ditzingen. Zeitgleich zelebriert die LOBA-Wakol Niederlassung in Nordamerika auf der US-weiten Leitmesse für Parkett, der NWFA Expo 2022, den Beginn des Jubiläumsjahrs. Weitere Aktivitäten gibt das Unternehmen im Laufe des Jahres auf seinen verschiedenen Kommunikationskanälen bekannt.