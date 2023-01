Pallmann zu Gast an der Berufsschule 9 in Linz

An der Berufsschule 9 in Linz fand im Oktober eine Schulung rund ums Parkettschleifen mit Anwendungstechniker Klaus-­Jürgen Thiele und Fachberater Thomas Pendelin von Pallmann in Theorie und Praxis statt.

Diamant, Keramik, Zirkon – das Schleifmaterial für Parkettböden ist ebenso vielfältig wie die Funktionen der Schleifmaschine „Pallmann Spider“. Nach einer kurzen Theorieeinheit zu den gängigen Parkettschleifpapieren durften die Schüler die Schleifmaschinen ausprobieren. Unter Anleitung der beiden Pallmann-Profis wurden Parkettflächen mit der „Spider“ gebürstet und geschliffen. Die Berufsschüler stellten schnell fest, dass die „Spider“ einfach zu bedienen und laufruhig ist. Richtungsfreies Schleifen, wie sie die Dreischeibentechnik der „Spider“ ermöglicht, und ein kraftvoller Antrieb erzielen eine perfekte Parkett­oberfläche, so die Anwendungstechniker. Dank Zusatzgewicht und des empfohlenen Padaufbaus ist der Schleifdruck an der „Spider“ individuell regulierbar. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit für jeden Schleifgang optimal eingestellt werden. Die Dreischeibenteller sind für den Grob-, Fein- und Zwischenschliff von Parkettböden geeignet.

Nach dem Schleifen ging es ans Grundreinigen und Polieren. Durch den Padteller mit „Clarke“-Kupplung und das geringe Maschinengewicht sowie die stufenlose Drehzahlregulierung konnten die Berufsschüler die „Spider“ auch für empfindliche Arbeiten, wie das Grundreinigen und Polieren, einsetzen. Und mit der Bürsttechnik der „Spider“ lässt sich die Struktur und der besondere Charakter eines echten Parkettfußbodens herausarbeiten. Die weicheren Jahresringe werden aus dem Holz herausgebürstet, während das härtere Holz erhalten bleibt. Damit die angehenden Bodenleger die praktischen Fertigkeiten weiter festigen können, übergaben die Pallmann-Mitarbeiter der Schule im Anschluss an die Schulung eine „Pallmann Spider“ sowie eine Randschleifmaschine „Gecko Flex“.