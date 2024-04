Lehrling des Monats: Jakob Baumgartner

Jakob Baumgartner ist gelernter Bankkaufmann und jetzt Bodenleger-Lehrling bei Freudenthaler Parkett in Waldburg. Sein Ziel: Nach der Meisterprüfung den Betrieb des Schwiegervaters übernehmen.

Jakob Baumgartner macht die Lehre zum Bodenleger bei Freudenthaler Parkett in Waldburg. - © Freudenthaler Parkett

Geburtsdatum: 02.10.1994

Beruf: ehemals Bankkaufmann, jetzt ­Bodenleger-Lehrling im zweiten Lehr­jahr.

Betrieb: Freudenthaler Parkett, Waldburg

Berufsschule: BS Linz 9

Lieblingsfilm/-serie: Herr der Ringe

Lieblingsmusik/-band: Rammstein

Meet me @ Facebook, Instagram

Wie viele Freunde hast du auf Facebook? ca. 800

In meiner Freizeit mache ich am liebsten: Musizieren, Sport

Welche Band hast du zuletzt live gesehen? Bruce Springsteen

Was ich an meinem Beruf gut finde: Die Freude nach einem produktiven Arbeitstag. Als Bodenleger kann man viel an einem Tag schaffen.

Wieso bist du Parkett-/Bodenleger geworden? Nach zehn Jahren im Bankwesen ergab sich die Möglichkeit, den Betrieb des Schwiegervaters zu übernehmen. Diese Option wollte ich unbedingt nutzen.

Welcher Auftrag hat dir am besten gefallen und warum? Verlegung von Boden inklusive Stiege in einer wunderschönen alten Villa.

Wie schaffst du dir einen Ausgleich zur Arbeit? Viel Musik hören und selbst machen. Sport, zum Beispiel Tennis, Zeit mit der Freundin verbringen.

Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Arbeit? Drei Mal die gleiche Parkettdiele verschnitten.

Was war dein schönstes Erlebnis in der Arbeit? Meine erste selbst abgeschlossene Baustelle.

Mein Ziel für die nächsten drei Jahre: Lehrabschluss und dann die Meisterprüfung, anschließend die Firmenübernahme vom Schwiegervater.

Das sagen die Ausbilder Josef und Karin Freudenthaler: Als Ausbildungsbetrieb sind wir sehr stolz auf Jakob. Früh übt sich, wer ein guter Chef werden soll. Der Grundstein ist somit gelegt, dass unser Parkettlegebetrieb nach 40-jährigem Bestehen erfolgreich weitergeführt wird. Super Jakob!