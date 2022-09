Lehrabschlussprüfung in Niederösterreich: Gute Vorbereitung, gute Ergebnisse

LIM Ing. Georg Mayrhofer (links) war mit den beiden Prüfern Robert Vielnachscher (1.v.r.) und Jürgen Hollaus (2.v.r.) mit den Leistungen der Bodenleger-Lehrlinge sehr zufrieden. - © Mayrhofer

Am 8. und 9. Juni 2022 fand in der Landesberufsschule Lilienfeld die Lehrabschlussprüfung für die Bodenlegerlehrlinge statt.

Acht Kandidaten stellten sich den vielfältigen Prüfungsaufgaben in Theorie und Praxis. Davon bestanden vier mit gutem Erfolg und weitere drei mit Erfolg, während nur ein Lehrling die erforderliche Punkteanzahl verfehlte und die Prüfung wiederholen muss.

Die Prüfungsordnung für den Lehrberuf Bodenleger sieht für die Lehrabschlussprüfung einen praktischen und einen theoretischen Teil vor. Die praktische Prüfung umfasst dabei die Gegenstände Prüfarbeit und das Fachgespräch, die theoretische Prüfung die Gegenstände Fachkunde, Fachrechnen und Fachzeichnen. Die praktische Prüf­arbeit muss nach Angabe der Prü­fungs­kommis­sion folgende drei Arbeitsproben umfassen:

Herstellung eines Estrichs , folgende Fertigkeiten sind nachzuweisen: Messen, Verlegen einer Dämmschicht, Mischen, Verdichten, Glätten, Herstellen von Fugen.

Verlegen eines Bodenbelages , folgende Fertigkeiten sind nachzuweisen: Prüfen des Untergrundes, Herstellen einer Haftbrücke, Verlegen und Verkleben eines Belages, Verschweißen von Nähten.

Verlegen eines Holzbodens , folgende Fertigkeiten sind nachzuweisen: Prüfen des Untergrundes, Verlegen und Verkleben eines Holzbodens, Schleifen und Versiegeln eines Holzbodens, Montieren von Profilleisten.

Die Prüfarbeit kann in der Regel in 15 Arbeitsstunden ausgeführt werden. Für die einzelnen Arbeitsproben sind jeweils fünf Stunden vorzusehen. Die Prüfarbeit ist nach 16 Arbeitsstunden zu beenden.

Wie LIM Ing. Georg Mayrhofer betonte, war die zweitägige Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung wieder eine gute Maßnahme, um vor der Prüfung das notwendige Wissen in Theorie und Praxis nochmals zu wiederholen und zu verfestigen. Schließlich lagen für manchen Prüfling mehrere Monate zwischen dem Ende der Lehrzeit und der Prüfung. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen den Ausbildungsverantwortlichen Georg Mayrhofer in seinen Bemühungen. „Wir sind mit unserem dualen Ausbildungssystem auch trotz verschiedenster Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre weiterhin voll auf der Höhe der Zeit und können unserem Handwerksnachwuchs und den Betrieben weiterhin eine hohe Ausbildungsqualität bieten. Das wird auch in Zukunft so bleiben.“