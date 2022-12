Am 15. und 16. November 2022 fand an der Berufsschule LBS 3 Graz der Landeslehrlingswettbewerb der Bodenleger statt. Insgesamt stellten sich 18 Lehrlinge den Herausforderungen und fertigten sowohl eine Linoleumplatte als auch eine Parkettplatte an.

Die Klasse 3a nach dem Lehrlingswettbewerb mit den Siegern. Links im Bild Hans Peter Tauss und LIM Josef Eberhard, Bundeslehrlingswart Markus Gangl (knieend) und Berufsschullehrer Wolfgang Hirt. - © Foto Fischer, Graz

Die Linoleumplatte entsprach bei allen Lehrlingen der Lehrabschlussplatte (LAP), während die angehenden Bodenleger bei der Parkettplatte wählen durften, ob sie die LAP-Parkettplatte herstellen oder einen freien Entwurf ausführen wollen. Acht junge Handwerker entschieden sich für den freien Entwurf.

Den Parkettboden in vier verschiedenen Holzarten (Farben) inklusive der Filetstäbe stellte Bauwerk zur Verfügung. Aufgrund der großzügigen „Ausstattung“ mit Parkett konnten die Lehrlinge beim Entwerfen und Gestalten ihren Ideen freien Lauf lassen. Die verwendeten Klebstoffe hat wie immer Murexin gesponsert.

Alle Arbeiten, sowohl Parkett als auch Linoleum, erfüllten in ihrer Ausführung die Anforderungen der Lehrabschlussprüfung. Die erfahrene vierköpfige Jury, bestehend aus Helmut Valenta und Hans Peter Tauss von Bauwerk, sowie LIM Josef Eberhard und Bundeslehrlingswart Markus Gangl hatten die schwere Aufgabe, einen Sieger zu küren. Dabei forderten die acht Parkettplatten mit den eigenen Entwürfen aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades und ihrer Exaktheit die Jury. Die Entscheidung auf den vorderen Plätzen fiel knapp aus. Während Daniela Kieler als Siegerin hervorging, belegte Anna Reinhardt Platz zwei. Den dritten Platz teilen sich Daniel Ulrich und Christian Zach.

Die vier Platzierten erhielten für ihre ausgezeichneten Arbeiten Wertgutscheine von der Landesinnung der Bodenleger. Als besondere Anerkennung werden ihre Parkettplatten in den Schauräumen von Bauwerk in Wien und Salzburg ausgestellt.