Kostenfreies Webinar zum Thema ChatGPT

Das handwerk magazin veranstaltet am 27. Juli ein kostenfreies Webinar mit einer Fragen und Antworten Runde zum Thema: ChatGPT - so kann Ihr Betrieb vom KI-Hype profitieren.

Ramón Kadel ist Chef vom Dienst (CvD) des handwerk magazin. - © handwerk magazin

ChatGPT ist in aller Munde. Theoretisch kann die künstlichen Intelligenz (KI) zur Textgenerierung binnen Sekunden fast jede Aufgabe im Büro übernehmen: Stellenanzeigen, Abwesenheitsnotizen, Kundenbriefe, Marketingtext und sogar Kündigungen. Was Sie dafür brauchen, ist lediglich ein Zugang zu OpenAI und das richtige Gefühl für die Prompts (Befehle an ChatGPT). Ist ChatGPT aber auch praxistauglich? Und darf die KI datenschutzrechtlich überhaupt verwendet werden? Diesen Fragen möchte das handwerk magazin in ihrem Webinar mit Q&A nachgehen.

Die wichtigsten Themen der Veranstaltung im Überblick:

KI ist nicht gleich KI: Unterschiede zwischen regelbasierten Chatbots, intelligenten Bots und ChatGPT.

Anwendungsbeispiele: Wie kann ChatGPT konkret eingesetzt werden?

Datenschutz: Ist ChatGPT DSGVO-konform einsetzbar?

Prompt Engineering: Welche Eingaben sind nötig, um an das gewünschte Ergebnis zu kommen?

Referent der Veranstaltung ist Ramón Kadel. In seiner Funktion als Chef vom Dienst (CvD) koordiniert er die Themen und Inhalte von handwerk magazin sowie deren Veröffentlichung auf allen Kanälen.

Das Webinar startet am 27. Juli um 10 Uhr und die Teilnahme ist kostenfrei. Für weitere Informationen und zur Anmeldung: Hier klicken!