Knauf: Wolfgang Zahner leitet Marketing

Seit 1. März 2024 ist Dr. Wolfgang Zahner Leiter Marketing und Commercial Excellence der Knauf Gruppe Zentraleuropa sowie der Knauf Gips KG in Iphofen.

Dr. Wolfgang Zahner leitet Marketing und Commercial Excellence bei der Knauf-Gruppe Zentraleuropa.und der Knauf Gips KG. - © Knauf

Dr. Wolfgang Zahner folgt auf Jochen Wenzel, der Ende vergangenen Jahres nach über 20 Jahren bei Knauf in den Ruhestand eingetreten ist. Dr. Zahner berichtet an Jan Ellringmann, Mitglied der Gruppengeschäftsführung für Knauf Zentraleuropa.

Vor seinem Eintritt bei Knauf war Dr. Wolfgang Zahner unter anderem 14 Jahre für die Hilti-Gruppe tätig, zuletzt für rund zehn Jahre als Leiter Marketing in Deutschland. Seit 2022 war er Geschäftsführer der Albert Berner Deutschland GmbH und BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG der Berner Gruppe in Deutschland.

„Wir freuen uns, mit Dr. Wolfgang Zahner die richtige Besetzung für diese strategisch und operativ entscheidende Rolle gefunden zu haben. Wir sind überzeugt, dass wir mit Herrn Zahner und seiner Erfahrung die Vernetzung von Marketing und Vertrieb weiter vorantreiben werden. Außerdem wollen wir auch weiterhin einen exzellenten Service und innovative Lösungen für unsere Kunden bieten und gleichzeitig die digitale Kundenansprache weiter ausbauen", erklärt Jan Ellringmann.