Knauf veranstaltet "Azubi-Kongress"

Mehr als 100 Auszubildende aus dem Baustofffachhandel besuchten den "Azubi-Kongress" von Knauf. Ende September hatten sie die Gelegenheit, das Tagesgeschäft aus dem Blickwinkel eines Baustoff-Produzenten kennen zu lernen.

Zum "Azubi-Kongress" kamen mehr als 100 Auszubildende aus dem Baustofffachhandel, um theoretische und praktische Einblicke bei Knauf zu erhalten. - © Knauf Gips KG Iphofen

Begleitet von den Knauf Auszubildenden bekamen die Gäste einen detaillierten Überblick über das Produkt-Portfolio des Herstellers. "Voneinander lernen, um in der täglichen Arbeit davon zu profitieren", nach dieser Idee fand das Event vom 28. bis 29. September in Iphofen statt: „Wir wollen jungen Auszubildenden die Möglichkeit geben, das Unternehmen Knauf, seine Produkte und Lösungen aber auch die Menschen dahinter näher kennenzulernen und gleichzeitig den Wissenstransfer fördern", sagt Karolin Rammling, Leiterin des Knauf Partner Programms. "Deshalb wurde die Veranstaltung auch maßgeblich von den Auszubildenden bei Knauf mitgestaltet und begleitet.“

Auszubildende konnten auf dem Kongress auch ein Exoskelett ausprobieren. - © Knauf Gips KG Iphofen

Der erstmals ausgerichtete "Azubi-Kongress" ist ein Bestandteil des Knauf Partner Programms mit dem Baustoff-Fachhandel. Mehr als 100 Auszubildende aus dem Fachhandel in ganz Deutschland nahmen an der Veranstaltung teil. Unter der Überschrift „Produktwissen“ bekamen die Teilnehmer einen kurzen Überblick über Produkte aus den Bereichen Trockenbau, Putz und Fassade sowie Boden-Systeme. Zudem gab es einen Exkurs in die Welt der Bauphysik inklusive eines Ausblicks auf kommende Produkt-Entwicklungen. Im praktischen Teil konnten die Auszubildenden einige der Produkte, die sie im Tagesgeschäft beraten und verkaufen, in Live-Anwendung erleben. Gezeigt wurde unter anderem das Spritzen von Gipsputz, das Vergießen von Calciumsulfat-Fließestrich oder das Verschrauben von Gipsplatten an einer Metall-Unterkonstruktion. Einen Blick in die Zukunft gab es beim Thema Exoskelett. Hier konnten Azubis selbst austesten, wie sich mit Hilfe dieser Technologie Baustellen effizienter und gesundheitsschonender gestalten lassen.