Knauf: Trennung von Russland-Geschäft

Die Knauf Gruppe hat sich vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen dazu entschieden, sich nach mehr als 30 Jahren in Russland von ihrem dortigen Geschäft zu trennen.

„Es ist der Wunsch des Unternehmens, das gesamte Geschäft in Russland inklusive Rohstoffgewinnung, der Produktion und des Vertriebs auf das lokale Management zu übertragen, um die Arbeitsplätze der mehr als 4.000 Mitarbeiter auch in Zukunft zu erhalten“, erklärt die Knauf-Gruppe mit Sitz in Iphofen. Die geplante Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden in Russland.