Knauf hat neuen Leiter im Marktmanagement

Seit 1. Juli ist Constantin Wiegert neuer Leiter Marktmanagement Putz, Fassade, Bodensysteme bei Knauf Gips. - © Knauf

Constantin Wiegert berichtet in seiner neuen Funktion als Leiter des Marktmanagements Putz-, Fassaden- und Boden-Systeme an Gerhard Wellert, Vertriebsdirektor Putz-, Fassaden- und Boden-Systeme. Wiegert ist seit vielen Jahren in der Bauzulieferindustrie in Funktionen rund um das Produkt- und Marktmanagement tätig. Er folgt auf Dieter Stauder, der nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit, im Herbst in den Ruhestand geht. „Mit Constantin Wiegert haben wir einen Fachmann aus der Fassadenbranche gewinnen können. Die Optimierung der Gebäudehülle ist der wichtigste Faktor in der energetischen Gebäudesanierung und genau hier werden wir bei Knauf mit unseren bestehenden und weiter entwickelten Lösungen ansetzen“, erklärt Gerhard Wellert.