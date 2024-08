Kiesel: Walter verantwortet Vertriebs- und Geschäftsentwicklung

Seit Juli 2024 hat Jürgen Walter (47) die Stelle als Vertriebs- und Geschäftsentwickler bei Kiesel Bauchemie inne. Er ist damit für die nachhaltige Integration der Esslinger in die Wachstumsstrategie des Mutterkonzerns Cemex verantwortlich.

Koordiniert die Vertriebs- und Geschäftsentwicklung bei Kiesel Bauchemie: Jürgen Walter. - © Kiesel Bauchemie

Zu den Aufgabenfeldern von Jürgen Walter gehört die strategische Erschließung von Marktchancen des Bauchemie-Herstellers in Deutschland und international. Einen Schwerpunkt setzt Walter auf die Zertifizierung der Leistungsfähigkeit der Kiesel-Produkte. „Wir übertreffen mit unseren hochwertigen Erzeugnissen nationale und internationale Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Emissionsstandards. Das sollen die Kunden auch auf einen Blick erkennen“, so Walter. Mit der Position geht die Verleihung der Prokura einher.

Jürgen Walter ist seit Anfang 2022 für Kiesel Bauchemie tätig und übernahm bisher Führungsaufgaben innerhalb der Sparte Fußbodentechnik. Seine neue Position sieht Walter als wichtigen Bestandteil des Selbstbewusstseins von Kiesel als Teil des global agierenden Baustoff-Unternehmens Cemex: „Wir gehen den Schritt vom Familienunternehmen zum international tätigen Global Player und unterfüttern diesen mit einer klaren Strategie. Das ist ein deutliches und positives Zeichen an den Markt.“

Kiesel Geschäftsführerin Beatrice Kiesel-Luik freut sich, dass Jürgen Walter die neu geschaffene Position bekleidet: „Jürgen Walter lebt täglich das, was Kiesel ausmacht – z.B. unsere besondere Stärke in der Kundenbeziehung. Diese Kompetenz strategisch auszubauen und in das weitere Cemex-Umfeld einzubringen, ist für uns von hoher Bedeutung.“