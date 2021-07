23.07.2021

KGM: Maximilian Miller tritt operativ ins Unternehmen ein

Die KGM Gruppe in Oettingen wächst weiter: Zum 01.07.2021 ist Maximilian Miller, der bereits seit einigen Jahren im Zuge der KGM-internen Nachfolgeregelung im Gesellschafterkreis vertreten ist, nun auch operativ im Bereich Controlling/Rechnungswesen in die KGM Gruppe eingetreten.

Maximilian Miller ist bei KGM ins operative Geschäft eingestiegen. - © KGM

Maximilian Miller (34), jüngerer Bruder der beiden Geschäftsführer Thomas und Stephan Miller, studierte Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Master of Science und durchlief bereits verschiedene Stationen in der Unternehmensberatung mit Fokus Projektmanagement sowie im Financial Advisory. In seiner letzten Funktion verantwortete er beim MDAX-Konzern CANCOM die Bereiche nationales Controlling und Unternehmensplanung.

Maximilian Miller konzentriert sich im Unternehmen zukünftig auf die Weiterentwicklung des Controllings und soll mittelfristig die Leitung des Rechnungswesens übernehmen. "Mit unserem Bruder Maximilian konnten wir einen motivierten Gesellschafter gewinnen, der gemeinsam mit uns die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortsetzen wird. Wir freuen uns darauf, das Familienunternehmen künftig zu dritt weiterzuentwickeln“, so Thomas und Stephan Miller. Maximilian Miller selbst blickt mit Spannung auf seine neue Aufgabe und ergänzt: "In dem von meinem Vater gegründeten Unternehmen steckt immenses Potenzial, und als gebürtiger Oettinger freue ich mich auch besonders, in meinen Heimatort zurückzukehren!“

Die KGM Holzerzeugnise GmbH ist spezialisiert auf Sockelleisten und Zubehör "made in Germany". Die KGM Unternehmensgruppe wurde 1973 in Oettingen/Bayern von Karl G. Miller gegründet, dessen Initialen auch Pate für den Firmennamen standen. Vom reinen Handelsunternehmen hat sich KGM zu einem mittelständischen Produktions-Unternehmen mit heute ca. 300 Mitarbeitern entwickelt, das mittlerweile an drei Standorten vertreten ist.