KGM erweitert Geschäftsführung

Die Geschäftsführung von KGM (von links): Stephan Miller, Thomas Miller und Maximilian Miller. - © KGM

KGM erweitert im Jubiläumsjahr die Geschäftsführung durch Max Miller.



Mit dem Beginn des Geschäftsjahres 2023 erweitert die KGM-Gruppe die Geschäftsführung: Max Miller unterstützt damit die bisherige Geschäftsführung um Thomas und Stephan Miller. Damit sind alle drei Gesellschafter als Geschäftsführer in der Unternehmensgruppe tätig. Max Miller verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzwesen und Projektmanagement. Nach langjährigen Stationen in der Unternehmensberatung im IT- und Finanzumfeld verantwortete er zuletzt das nationale Controlling eines börsennotierten IT-Systemhauses.

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer wird der 36-jährige zukünftig die Bereiche Finanzen und IT verantworten. Stephan Miller leitet seit 2017 die Bereiche Einkauf und Produktion. Thomas Miller trat 2005 in das von Karl Georg Miller gegründete Unternehmen ein und ist zuständig für die Geschäftsbereiche Vertrieb und Marketing.