Julius Dischinger ist Deutschlands bester Estrichleger

Bei der 71. Deutschen Meisterschaft der Bauberufe 2022 holte der 21-jährige Julius Dischinger aus Pfaffenweiler, Baden-Württemberg die Goldmedaille im Estrichlegen.

Deutschlands bester Estrichleger in Aktion: Julius Dischinger. - © ZDB/ Petra Reidel

Der neue Deutsche Meister im Estrichlegen heißt Julius Dischinger. Er hat seine Ausbildung im Betrieb Villinger Estrichbau in Wyhl absolviert: „Am Anfang räumte ich mir ein paar Chancen ein“, erklärte Dischinger nach der Preisverleihung. „Aber jetzt ist es schon eine große Überraschung. Sensationell.“ Silber erkämpfte sich Maximilian Richter (24) aus Lübben (Brandenburg). Bronze ging an Mohamad Nader Salam (19) aus Selters (Rheinland-Pfalz).

Knapp 60 Nachwuchshandwerker traten bei den 71. Deutschen Meisterschaften der Bauberufe vom 12.-14.11.2022 in ein- bis dreitägigen Wettbewerben an. Zugelassen waren die Landessieger der jeweiligen Berufe. Die Estrichleger hatten zwei Tage Zeit, um einen Zementestrichboden mit Abdichtung anzufertigen. Eine Seite des Werkstücks bekam eine zementäre finale Beschichtung. Die andere Seite erhielt einen Designbelag als Oberfläche, in die ein Fußabstreifer eingebaut werden musste. Gerade die Vielzahl an Arbeitsschritten sowie die vorgegebene Passgenauigkeit des Werkstücks erforderten hohe Aufmerksamkeit.