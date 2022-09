Jordan wird Werbepartner von Eintracht Frankfurt

Als neuer Pokalärmel Partner von Eintracht Frankfurt ziert das Logo der Marke JOKA die Trikots der Adlerträger, die in diesem Jahr zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der UEFA Champions League antreten.

Das Eintracht-Trikot für die UEFA Champions League hat die Grundfarbe Schwarz. Auf der Vorderseite, fast Ton-in-Ton gehalten, ist das typische Rautenmuster des Apfelweinglases als Symbol für die damit verbundenen Werte wie Geselligkeit und Tradition dezent eingearbeitet. Passend dazu beschloss der Verein, das Ärmellogo mit der Marke JOKA des traditionsreichen Unternehmens in vierter Generation zu besetzen.

Jörg L. Jordan, geschäftsführender Gesellschafter der W. & L. Jordan GmbH, freut sich sehr über die starke Partnerschaft, die in dem neuen Trikot-Logo ihren Ausdruck findet: „Vor allem die traditionellen Werte und die Verbundenheit zum einzigen hessischen Verein in der UEFA Champions League machen uns sehr stolz, die Eintracht auf dem Weg durch Europa begleiten zu dürfen.“