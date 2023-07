Joka und Fotoboden neu "am Butz"

W. & L. Jordan und ihre Tochtergesellschaft Visuals United haben eine neue Niederlassung am Butzweilerhof ("Butz") in Köln. Am 30. Juni fand die Eröffnungsfeier in rheinisch lockerer Atmosphäre mit Live-Musik statt.

Neue Nachbarn (von links): Marc Lankowski, Regionalleitung W. & L. Jordan, Markus Dolfen, Geschäftsführer Strater Objekt, Holger Dörfler, Leiter des Nähateliers, W. & L. Jordan, Christiane Lätzel, Niederlassungsleiterin Köln, W. & L. Jordan, Mischa-Ron Ferenschild-Bätzel, General Manager, Visuals United, und Jörg L. Jordan, geschäftsführender Gesellschafter, W. & L. Jordan, freuen sich über den Umzug. - © W. & L. Jordan/ Visuals United

Nach ihrem Umzug in die Anna-Lindh-Straße 14 feierten W. & L. Jordan und ihre Tochtergesellschaft Visuals United am 30. Juni am Butz in Köln mit beiden Teams und zahlreichen Gästen. Wichtiger Teil des Neubaus ist der moderne, ansprechende Joka Showroom auf einer Fläche von 300 Quadratmetern. Außerdem beheimatet das Gebäude durch Fotoboden eine einzigartige Produktionsstätte. Die Gäste erhielten einen Überblick über das vielseitige Sortiment des Unternehmens W. & L. Jordan, das hinter der Marke Joka steht. Treue und neue Kunden, viele Partner der Industrie sowie regionale Vertreter aus Politik und Wirtschaft – darunter Dr. Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln – nutzten die Gelegenheit, um den neuen Showroom zu besuchen. Zudem erhielten sie einen Einblick in die frisch eingerichteten Büroräume mit der besonders individuellen Etage von Fotoboden, das Nähatelier, das 160 Quadratmeter große Mitnahmelager für Kunden und das allgemein großzügige Lager mit einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern.

Jörg L. Jordan, geschäftsführender Gesellschafter der W. & L. Jordan, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Susanne sowie ihren Kindern Felicitas Jordan (Leitung Digital Business Development) und Johann Ludwig Jordan (Verkaufsleitung Region West) angereist war, begrüßte die Besucher persönlich: „Ich freue mich, dass wir nach langer Planungs- und Genehmigungszeit endlich diesen schönen, repräsentativen, neuen Standort in Köln beziehen können. Er bietet nicht nur unseren Mitarbeitern tolle Arbeitsplätze, sondern vor allem unseren Kunden eine inspirierende Ausstellung unseres Sortiments, das um Innentüren bereichert wird.“ Jordan-Regionalleiter Marc Lankowski, Niederlassungsleiterin Christiane Lätzel sowie Innendienstleiter Sebastian Wirtz und Mischa-Ron Ferenschild-Bätzel, General Manager der Visuals United, freuen sich über ihre neue Wirkungsstätte in Ossendorf, die den alten Standort in Longerich ablöst. Im März 2022 war mit dem Neubau der Niederlassung in Köln begonnen worden.