22.08.2019

Johan Magnusson wird neuer Präsident der Kährs-Gruppe

Der Vorstand Kährs Group hat die Ernennung von Johan Magnusson zum neuen CEO der Gruppe bekannt gegeben.

Johan Magnusson wurde zum neuen CEO der Kährs Group ernannt. - © fotogestoeber (stock.adobe.com)

Johan Magnusson verfügt über jahrelange Erfahrung in einer Reihe von paneuropäischen und globalen Unternehmen und war zuletzt Geschäftsführer bei Owens Corning und Senior Vice President of Paroc Technical Insulation. Johan Magnusson ersetzt Christer Persson und wird seine Tätigkeit spätestens am 1. September 2019 aufnehmen.

„Wir sind froh darüber, Johan Magnusson bei Kährs begrüßen zu dürfen und freuen uns, dass er das Unternehmen auch in Zukunft auf Wachstum und Weiterentwicklung ausrichtet“, sagt Anders Wassberg, Vorstandsvorsitzender von Kährs.

Über die Kährs-Gruppe

Die Kährs-Gruppe ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Bodenbelägen mit Kunden in mehr als 70 Ländern. Das Unternehmen gilt als Marktführer bei Parkettböden in Schweden, Finnland und Russland und verfügt nach eigenen Angaben über starke Positionen in Märkten wie Norwegen, Großbritannien und Deutschland. Der Konzern beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als drei Milliarden SEK.